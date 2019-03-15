Илья Ковальчук — худший форвард в НХЛ по показателю полезности

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 – в большинстве). Российский нападающий довёл безрезультативную серию до пяти матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 59 матчах сезона на счету Ковальчука 30 (14+16) очков при полезности «-25». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ.

Первое место во всей лиге занимает защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-35»), на втором месте располагается защитник «Кингз» Дрю Даути («-30»). Ковальчук делит третье место с защитником «Оттавы Сенаторз» Максимом Лажуа.