И. Воробьёв: не так отнеслись к моментам. Надо с мясом, с кровью заталкивать

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение со счётом 1:3 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2-1).



«Хорошая жёсткая игра, не так отнеслись к моментам, надо с мясом, с кровью заталкивать. Сейчас у нас Мальцев лучший игрок? Мы ни на кого не делимся, мы одна команда. Почему мало забили? Надо больше идти на пятак и забивать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря точному броску Максима Осипова, впервые в сезоне забросив шайбу в ворота «армейцев» в Ярославле. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Георгий Иванов. Наиль Якупов сократил отставание в счёте на первых секундах третьего периода, на что хозяева ответили в концовке точным броском Осипова, оформившего дубль, и этот счёт сохранился до сирены.