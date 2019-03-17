Крикунов – о нарушении против Капризова: хулиганить не надо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:4).

«Обе команды играют жёстко. Думаете, одни жёстко играют, другие — нет? У нас тоже синяков хватает. С Капризовым, если честно, не видел момент. Но в такой игре не нужно хулиганить. Если уж биться, то биться по-настоящему. А хулиганство ни к чему хорошему не приведёт.

ЦСКА и «Йокерит» — две разные команды. Здесь есть неожиданные передачи, которые проходят, и голы забиваются после этого. Я не знаю, кто сыграет в следующем матче. Если скажете, что Ерёменко, давайте поставим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» вернули себе лидерство в серии — 2-1. В первой игре подопечные Игоря Никитина победили со счётом 4:1, а во втором матче бело-голубые взяли реванш, забросив единственную шайбу в овертайме. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

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Посмотреть видео удаления Игоря Макарова за удар в голову Кирилла Капризова можно на официальном сайте КХЛ.