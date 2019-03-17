Слепышев – о голе: нашёл бросок, да. Один раз, правда

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился эмоциями после третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:0).

«Нашёл бросок, да. Один раз, правда. Прошлый матч мотивировал, сегодня вышли с другим настроем. Теперь сохранить его надо. Сегодня вышли так же, как на первый матч. Главное – выиграть, неважно каким образом. Мы делали свои вещи, о которых говорили. Ключевой момент матча – второй период, хорошие смены, закрывали соперника.

Пока не знаю, что с Кириллом Капризовым. Надеемся, что с ним всё в порядке. Если будут грубо против него играть, будем вступаться. Каждый может заступиться», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Слепышев: ЦСКА не сделал правильных выводов, вышли поиграть в своё удовольствие

Посмотреть видео гола Слепышева можно на официальном сайте КХЛ.