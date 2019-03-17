Карпов: где-то СКА нехитро сыграл, где-то «Локомотив» подтащил вратарь

Нападающий СКА Максим Карпов проанализировал игру команды в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом» (1:3). Питерский клуб потерпел первое с февраля 2016 года поражение в Ярославле.



«Надо было забивать, и всё было бы нормально. Моменты были, в том числе и выход один на один. Где-то мы нехитро сыграли и не могли забить, где-то соперника подтащил вратарь. Наверное, эти два фактора сегодня сыграли.



Не сказал бы, что «Локомотив» сыграл активнее, чем в Петербурге. Сейчас плей-офф, все начинают активно. Третья игра прошла, готовимся к четвёртой.



Даже не знаю, почему не использовал свой момент, там защитник догонял. Можно долго рассуждать, что там было, но бросить не смог», — приводит слова Карпова пресс-служба «армейцев».

СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака» Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.