Якупов: «Локомотив» просто так ничего отдавать не хочет, поэтому нелегко

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился эмоциями после третьего матча (1:3) полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (2-1).



«Некоторые моменты из тренерского задания не удалось выполнить, но ничего глобального не было. Больше, наверное, мелочи. Может быть, плохо начали, не так быстро, но знали, что «Локомотив» побежит. У нас были моменты, большинство не реализовали. Опять-таки, думаю, пропустили только из-за своих ошибок. При счёте 1:2 у СКА было достаточно моментов, чтобы отыграться, и инициативу держали. Но не получилось. Двигаемся вперёд.



Не всегда получается так, как хочешь. Они тоже хотят побеждать, просто так отдавать ничего не хотят. Поэтому нелегко. И они нас разбирают, и мы их, поэтому не будет всегда так везти и всё получаться. Нужно забывать ошибки, плохие смены, надо двигаться вперёд и всё равно продолжать навязывать свою игру. От этого и будет результат.



Конечно, важно было забросить, проигрывая в счёте. И, опять-таки, после гола команда вдохновилась, мы пошли вперёд, и у нас было достаточно очень хороших моментов, просто не смогли довести дело до конца. Идём дальше», — приводит слова Якупова пресс-служба СКА.

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