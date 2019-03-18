Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин выбросил клюшку во время буллита и остался безнаказанным

Худобин выбросил клюшку во время буллита и остался безнаказанным
Хоккей / НХЛ

Интересный эпизод произошёл в матче между «Даллас Старз» и «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б). В начале второго периода при счёте 2:0 в пользу «Ванкувера» в ворота «звёзд» был назначен штрафной бросок, который исполнял Элиас Петтерссон. Когда форвард подъехал к воротам на дистанцию броска, голкипер «Далласа» Антон Худобин выбросил вперёд клюшку, которая помешала нападающему. Арбитры посчитали, что Худобин не намеренно выбросил клюшку, а выронил её случайно, и никакого наказания вратарю не вынесли — буллит остался нереализованным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Напомним, что не так давно похожий эпизод произошёл в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», когда вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку при выходите к воротам нападающего Александра Овечкина. Тогда судьи засчитали гол, хотя формально шайба не пересекла линию ворот.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент