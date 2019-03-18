Малкин пропустил игру с «Филадельфией» из-за травмы, полученной в прошлом матче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.

Во встрече не принял участие российский нападающий хозяев Евгений Малкин. Он пропускал игру из-за травмы, полученной от удара в рёбра защитником Робертом Бортуццо в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» журналист Дейв Молинари.

Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Флюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.

«Пингвины» потерпели два поражения кряду. «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 88 очков.