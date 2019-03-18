Форвард «Ванкувера» Петтерссон повторил рекорд Буре по очкам среди новичков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3.



Нападающий канадского клуба Элиас Петтерссон отметился результативной передачей во время второй голевой комбинации команды. Шведский хоккеист набрал 60-е очко в нынешнем сезоне — 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.



Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

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