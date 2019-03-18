Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.



Первой звездой назван форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, забросивший победную шайбу в дерби с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ). Помимо этого, нападающий отметился голевой передачей.



Второй звездой признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тим Шаллер. В матче с «Даллас Старз» (3:2 Б) он записал на свой счёт две заброшенные шайбы, которые стали для него первыми в нынешнем регулярном чемпионате.



Замкнул тройку лучших игроков защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, отметившийся двумя точными бросками в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Для канадского хоккеиста прошедший матч стал первым в сезоне, в котором ему удалось забросить больше одной шайбы.

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