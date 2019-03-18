Ничушкин прервал 18-матчевую серию без набранных очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3.



Нападающий «звёзд» Валерий Ничушкин был признан второй звездой встречи. Российский хоккеист отметился голевой передачей и прервал 18-матчевую серию без набранных очков. Ничушкин не набирал очков с начала января 2019 года, при этом его безголевая серия со старта сезона насчитывает уже 51 матч. В нынешнем регулярном чемпионате Валерий записал на свой счёт восемь голевых передач.



Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

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