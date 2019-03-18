Макдэвид набрал по «2+» очка в 8 матчах подряд — первый случай в НХЛ за 12 лет

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.



Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности «-1». Канадский хоккеист набирает не менее двух очков в восьми матчах подряд — его серия началась в начале марта в игре с «Коламбус Блю Джекетс», в которой он записал на свой счёт три результативные передачи. В восьми последних матчах Макдэвид набрал 18 очков.



22-летний форвард стал первым с 2007 года игроком, кому удалось набрать не менее двух очков в восьми матчах подряд. 12 лет назад таким достижением отметился нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Венсан Лекавалье, набравший в восьми играх 21 очко.