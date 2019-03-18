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Олег Знарок — один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Олег Знарок — один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что бывший главный тренер сборной России Олег Знарок является одним из кандидатов на пост наставника красно-белых.

«Мы рассматриваем многие кандидатуры на пост главного тренера «Спартака», в том числе и Олега Знарка. На данный момент четыре кандидата, но решение будет не скоро — это процесс не быстрый», — приводит слова Жамнова ТАСС.

В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Ранее он руководил московским «Динамо» и СКА, трижды становясь обладателем Кубка Гагарина. Помимо этого под его руководством сборная России стала олимпийским чемпионом в 2018 году, а также завоевала золото чемпионата мира — 2014.

В этом сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ, но проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4.

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