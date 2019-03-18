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Итоги дня в НХЛ для россиян: передачи Радулова и Ничушкина, 25-й гол Дадонова

Итоги дня в НХЛ для россиян: передачи Радулова и Ничушкина, 25-й гол Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.

Нападающие «Даллас Старз» Валерий Ничушкин и Александр Радулов отметились голевыми передачами в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б), а голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 25 бросков из 27. Форвард «Флориды» Пантерз Евгений Дадонов забросил шайбу в игре с «Анахайм Дакс» (2:3) и достиг отметки в 25 голов за сезон.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Худобин«Даллас»25 из 2792,6%2:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»0+1+10411-23.06
Ничушкин (н)«Даллас»0+100430-13.38
Проворов (з)«Филадельфия»0+000131-28.42
Дадонов (н)«Флорида»1+0+12400-20.08
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10131-15.01
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0001100%8.26
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