Итоги дня в НХЛ для россиян: передачи Радулова и Ничушкина, 25-й гол Дадонова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие семь представителей России.
Нападающие «Даллас Старз» Валерий Ничушкин и Александр Радулов отметились голевыми передачами в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б), а голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 25 бросков из 27. Форвард «Флориды» Пантерз Евгений Дадонов забросил шайбу в игре с «Анахайм Дакс» (2:3) и достиг отметки в 25 голов за сезон.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|25 из 27
|92,6%
|2:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|4
|1
|1
|-
|23.06
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|0
|4
|3
|0
|-
|13.38
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|1
|-
|28.42
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|2
|4
|0
|0
|-
|20.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|1
|-
|15.01
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|0%
|8.26
Худобин выбросил клюшку, не дав забить новичку. А если бы это был Овечкин?
Судьи чудят не только в КХЛ.