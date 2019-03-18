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Петтерссон: горжусь, что повторил рекорд Буре. Он был отличным игроком

Петтерссон: горжусь, что повторил рекорд Буре. Он был отличным игроком
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о повторении клубного рекорда.

Он отметился результативной передачей во время второй голевой комбинации команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2 Б). Шведский хоккеист набрал 60-е очко в нынешнем сезоне — 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

«Конечно, я горжусь этим. Буре был отличным игроком», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.

Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

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