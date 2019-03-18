Хансен: Россия приятно поразила меня, всё организовано на высоком уровне

Нападающий ЦСКА Янник Хансен поделился впечатлениями от пребывания в России. 33-летний датчанин проводит первый сезон в КХЛ.



«Я знал, что КХЛ – очень сильная лига. И, конечно же, каждый знает про славную историю ЦСКА, про те титулы, которые «армейцы» выигрывали за свою историю. Но в остальном у меня имелось довольно смутное представление о стране и лиге, во многом основанное на том, что я слышал от других игроков.



Но я приехал сюда без каких-либо предрассудков, открытым для всего нового. И Россия приятно поразила меня. Здесь всё организовано на очень высоком, профессиональном уровне. Мне было довольно легко перестроиться в бытовом плане после многих лет, проведённых в Северной Америке», — приводит слова Хансена пресс-служба ЦСКА.

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