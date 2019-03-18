Хара: не планирую завершать карьеру, хоккей стал моей жизнью

42-летний защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара отметил, что не собирается прощаться с большим хоккеем.



«Я хочу играть, по-прежнему хочу играть. Кажется, что у меня есть ещё силы и желание, мне нравится бороться. Я прихожу на каток, общаюсь с ребятами, занимаюсь, тренируюсь летом. И всё это мне нравится. В этом есть что-то такое, что привлекает меня. Это моя жизнь. Я так давно играю, что игра стала моей жизнью. Не планирую завершать карьеру.



Это моя работа, ради этого тружусь с полной отдачей, чтобы всегда быть в форме, хорошо готовиться и каждую игру проводить на высочайшем уровне. Я не хочу пропускать игры. Это не для меня. Мне это не нравится. Может быть, другие в восторге от пропуска встреч, но мне нравится играть. Я получаю удовольствие от матчей», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.

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