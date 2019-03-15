Защитник «Бостона» Здено Хара выбил клюшку из рук Шайфли на трибуны

В очередном матче регулярного чемпионат Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.

Любопытный эпизод произошёл в тот момент, когда «Джетс» разыгрывали большинство. Защитник «Бостона» Здено Хара подбил клюшку нападающего «Виннипега» Марка Шайфли с такой силой, что она вылетела на трибуну. Словацкий защитник не был наказан двухминутным удалением.

Хара проучил набросившегося на него Эвандера Кейна

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

В этом сезоне 41-летний защитник принял участие в 52 матчах регулярки, забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач, набрав 48 штрафных минут. 19 февраля 2019 года ветеран «Бостона» вышел на пятое место по очкам среди европейских защитников в истории НХЛ.