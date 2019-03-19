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Рыспаев: у нас раздельные завтраки с «Авангардом», а то еду бы у них забрал

Рыспаев: у нас раздельные завтраки с «Авангардом», а то еду бы у них забрал
Хоккей / КХЛ

Тафгай астанинского «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о противостоянии с «Авангардом».

«Я первый раз в Балашихе, хорошая арена, хорошее предматчевое шоу. Всё классно, всё супер. Подраться я могу только на льду, пока никого ещё не зацепил. Мы живём в одном отеле с «Авангардом», в лифте с ними видимся, привет передаём. Хорошо, что завтраки и обеды раздельные у нас, а то еду бы у них забрал.

В принципе, я готов был уже в Астане сыграть, но мне сказали подождать. Можно сказать, что ждём прямых угроз. Соскучился по КХЛ, ведь это большой хоккей. Спасибо тренерскому штабу за доверие. Взять меня на выезд — это инициатива главного тренера и всей системы клуба. Хищники уже на льду. Мы «Барыс», мы тут все хищники, хотим победить и пробиться дальше.

У меня отличное физическое состояние, так как в чемпионате Казахстана тоже был плей-офф. Состояние у меня боевое, а после вызова в главную команду я ещё больше поверил в себя. Хочу показать себя с лучшей стороны, в том числе иметь голевые передачи и голевые моменты», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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