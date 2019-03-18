«Хищник в курятнике». «Барыс» реально готов выпустить Рыспаева на охоту?

На прошлой неделе в КХЛ стартовал второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Вспоминаем самые яркие события и цитаты первых матчей противостояний.

«В игре Шипачёва и Кагарлицкого потенциал скрыт. К сожалению»

Связка Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого – была главной ударной силой московского «Динамо» в регулярке. На двоих за 61 игру гладкого первенства череповчане набрали 129 очков и полностью определяли успех бело-голубых в атакующих действиях. Но за их спинами в «Динамо» и близко не было столь же результативных хоккеистов, и мы перед плей-офф предупреждали, что это может стать проблемой для Владимира Крикунова.

Уже в первом раунде «Йокериту» иногда удавалось справляться с «динамовским» двуглавым орлом, ЦСКА же и вовсе наглухо прикрыл самую результативную связку сезона. Шипачёв и Кагарлицкий хороши, когда им дают свободный лёд, а против «армейцев» лидерам «Динамо» на это рассчитывать не приходилось. Как итог – за три матча у Шипачёва и Кагарлицкого ни одной шайбы или результативной передачи, а Крикунов иронично высказывается про скрытый потенциал этих игроков.

Крикунов: в игре Шипачёва и Кагарлицкого потенциал скрыт. К сожалению

Владимир Васильевич и сам не знает, почему его лидеры перестали забивать, но мне кажется, что сильно удивляться этому не стоит. Техничные и талантливые, но не приспособленные к силовой борьбе Шипачёв и Кагарлицкий вполне закономерно растворились в сумасшедшем давлении и форчекинге от ЦСКА. «Армейцы» за три игры пропустили всего две шайбы от «Динамо», они играют крайне строго и дисциплинированно, не дают свободного льда сопернику. В таких условиях раскрыться «динамовским» лидерам будет практически невозможно, и Крикунову нужно искать другие рецепты для успеха в серии.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

История Квартальнова

«Локомотив» только в третьем матче серии на домашней площадке смог найти противоядие против СКА и одержал первую победу в противостоянии, а в Санкт-Петербурге всё складывалось не в пользу «железнодорожников». Во втором матче ярославцы были разгромлены по делу, а вот в первой игре всё решила единственная шайба Давида Рундблада в большинстве. У «Локомотива» возникли претензии к арбитрам той встречи, и Дмитрий Квартальнов выразил их на пресс-конференции в замысловато завуалированной форме. Наставник ярославцев рассказал занятную историю из своего игрового прошлого, из которой можно было понять, что Квартальнов намекает на усиленное внимание в Санкт-Петербурге к нарушениям гостевых команд.

Квартальнов – о трёх удалениях подряд: знали, что будет. Расскажу историю…

«Локомотив» в результате обратился в СДК за разъяснениями некоторых моментов матча, но, на мой взгляд, ошибки арбитров (если они были) не сыграли ключевой роли в поражениях ярославцев в Санкт-Петербурге, особенно в первой встрече. «Локомотив» сыграл в гостях слишком просто, не напористо, без выдумки, будто вышел на лёд исключительно терпеть и отбиваться. С таким подходом рассчитывать на успех против СКА было очень трудно. На домашней площадке «железнодорожники» показали, что могут играть в другой хоккей, гораздо более интересный и креативный, и в этом и есть их шанс в битве с питерским гигантом.

Игорь Никитин о реальности и кастрации

Мы давно привыкли, что пресс-конференции с участием Игоря Никитина проходят скучно и крайне скупо и сводятся к банальным фразам, но в нынешнем плей-офф главный тренер ЦСКА просто блещет красноречием.



После второй игры серии с «Динамо», в которой «армейцы» потерпели первое поражение в плей-офф, Никитин часть вины за него свалил на прессу, которая единогласно превозносит ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Оказалось, что хоккеисты всё-таки читают СМИ, и из-за этого немного потеряли чувство реальности.

И. Никитин: игроки ЦСКА читают прессу. Сегодня получили реальность

Впрочем, если какие претензии Никитин и мог предъявить своим игрокам, то это слабую реализацию моментов во второй встрече. «Динамо» сыграло, конечно, гораздо строже, чем в первой игре серии, но ЦСКА был привычно свеж, опасен и динамичен. Победа бело-голубых стала заслугой Ивана Бочарова и невезением «армейцев», тем удивительнее такие громкие слова Никитина о причине поражения.

В третьем матче ЦСКА исправил досадное недоразумение, пробил Бочарова и вновь вышел вперёд в серии, но у Никитина появился другой повод ярко высказаться на пресс-конференции. Дело в том, что Игорь Макаров во втором периоде ударил в голову Кирилла Капризова, в результате чего форвард ЦСКА больше не появился на льду, а Макаров получил штраф «2+10». Главному тренеру «армейцев» это наказание показалось недостаточным, и он выдал яркий спич, вспомнив ситуацию трёхлетней давности, когда за эпизод с игроком сборной России Вадимом Шипачёвым Джеффу Плэтту выписали четыре матча дисквалификации.

Никитин — о травме Капризова: за игрока сборной раньше чуть не кастрировали

Негодование Никитина понять можно, всё-таки Капризов – ключевой игрок «армейцев». Но зачем приплетать сюда понятие «игрок сборной»? В плей-офф идёт битва клубов, здесь все равны, и олимпийские чемпионы, и те, кто ни разу не надевал форму национальной команды. Намекать на особенный статус Капризова – не самое красивое и уместное решение главного тренера ЦСКА.

Кирилл Капризов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Рецидив и репутация Панина

Григорий Панин может создать информационный повод, не дожидаясь, пока его о чём-то спросят представители СМИ. Защитник «Салавата Юлаева» активно пользуется «Инстаграмом», и именно на этой площадке он выразил своё недоумение по поводу решения КХЛ дисквалифицировать его за нарушение против Евгения Чесалина.



Панин сравнил два нарушения: своё на Чесалине и защитника «Автомобилиста» Евгения Бодрова на Владимире Ткачёве. Уфимский хоккеист выразил недоумение разной оценкой одинаковых внешне нарушений, а также выписанными ему дополнительными санкциями за рецидив и репутацию.

Панин: про рецидив и репутацию в руководстве по судейству ничего не написано

Что ж, в чём-то с Паниным можно согласиться. Удар Бодрова также выглядел довольно грязно и вполне заслуживал удаления до конца матча. Но репутация всё-таки сильная вещь, и пусть про неё ничего не написано в руководстве по судейству, все всё понимают. Панин в «Салавате» не отличался какими-либо вопиющими выходками, но вряд ли можно забыть его перформанс в Ярославле два года назад или необъяснимые жестокие действия ещё в бытность Панина игроком «Ак Барса».

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube

Это и называется репутация, она складывается годами, и отмыться от неё очень тяжело. Поэтому Панину не следует слишком удивляться своей дисквалификации, каждый его грубый поступок неизменно будет расцениваться как рецидив – история нарушений у Григория весьма богата.

«Многовато было грязи»

«Барыс» Андрея Скабелки играет с «Авангардом» в полуфинале Востока, и с каждым днём это противостояние всё больше напоминает сражение. Всё началось с первой игры, где Коди Франсон не по правилам атаковал Андре Петерссона, в результате чего у форварда астанинцев было диагностировано сотрясение мозга и вылет шейного позвонка.



Со стороны показалось, что такие печальные последствия для Петерссона стали лишь следствием разницы габаритов шведа и могучего канадца Франсона, но в КХЛ приняли решение задним числом всё-таки выписать защитнику «Авангарда» «5+20». Андрей Скабелка заявил после первого матча, что в игре было «многовато грязи», и в первую очередь он имел в виду как раз нарушение Франсона.

Интересно, что и после второго матча у наставника «Барыса» также возникли вопросы. Скабелку на пресс-конференции спросили на счёт эпизодов с ударами Антона Сагадеева и Алихана Асетова защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным, и Скабелка, технично уйдя от критики арбитров, всё-таки намекнул, что эти моменты оценивали не в пользу его команды.



Что здесь можно сказать? «Авангард» играет достаточно жёстко, и, возможно, Алексей Емелин действительно перегнул палку. Кстати, репутация у защитника «ястребов» не самая чистая, но годы выступления в НХЛ немного стёрли из памяти тот факт, что до отъезда за океан Емелин считался специалистом по части провокаций. За фол против Асетова Алексей оштрафован КХЛ, но вряд ли это утешает представителей «Барыса». Понятно, что их бесит больше всего в этой ситуации. В то время, как Брэндон Козун или, например, Григорий Панин получают дисквалификации на несколько матчей, защитники «Авангарда» отделываются денежными штрафами и остаются в строю. И, похоже, что бороться с этой несправедливостью в «Барысе» решили кардинальными мерами.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Хищник в курятнике»

Как только астанинских хоккеистов стали «обижать» в серии с «Авангардом», вполне логично всплыла фамилия Дамира Рыспаева. Казахстанский тафгай после снятия дисквалификации провёл в КХЛ всего два матча, а при Андрее Скабелке ещё ни разу не попал в состав «Барыса». Но перед началом этого сезона белорусский специалист намекал, что в определённых ситуациях воспользуется сильными сторонами Рыспаева.

Скабелка — о драках Рыспаева: если это будет диктовать ситуация, то нормально

Неужели сейчас настал именно такой момент? Выпускать Рыспаева в плей-офф не решался даже Андрей Назаров, но как знать, насколько Скабелка сможет далеко зайти в стремлении отомстить своей бывшей команде? Пока известно только, что Рыспаев отправился с «Барысом» на выезд в Балашиху, а сам тафгай уже дал резонансное интервью, в котором сравнил себя с хищником в курятнике.

Рыспаев — перед игрой с «Авангардом»: попробуем запустить хищника в курятник

Понятно, что вся эта ситуация – в первую очередь провокация, и даже в том случае, если Рыспаев попадёт в заявку на матч, он вряд ли выйдет на лёд. Драться с профессиональным бойцом никто в «Авангарде» не будет, возможная выходка Рыспаева обернётся для «Барыса» игрой в меньшинстве, а реализация численного преимущества в плей-офф у «ястребов» на высоком уровне. Астанинцам есть, что терять в этой серии, так что появление Рыспаева в этом противостоянии пока выглядит обычным запугиванием соперника. Задрожит ли «Авангард»?