«Авангард» — «Барыс»: хозяева сделали 31 бросок в створ, гости — 20

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Боба Хартли.



Статистика матча «Авангард» — «Барыс»:



броски: 57 — 36

броски в створ: 31 — 20

вбрасывания: 21 — 23

блокированные броски: 12 — 7

силовые приёмы: 13 — 18

время в атаке: 13,31 — 08,31

штраф: 12 — 53.



Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные 20 минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.

«Авангард» разгромил «Барыс» и повёл в серии — 2-1, у Бобкова — «сухарь»