Скабелка: игра «Барыса» в численном неравенстве была провальной

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Авангардом» (0:5, 1-2 в серии).



«Не могу сказать, что мы совсем провалили матч. Начали мы неплохо, первый период был достаточно равным. Были у нас неплохие моменты. Во втором периоде у нас был момент при игре «5 на 4», но мы часто переводим игру из «5 на 4» в «3 на 5» или «4 на 5». Сегодня наша игра в численном неравенстве была провальной. Соперник нас наказал. Дисциплина была на невысоком уровне. Но это всего лишь одна игра.



Цель приезда Рыспаева? Мы взяли с собой Панюкова, Гренца, Липина. Почему вы про них не спрашиваете? Чем Рыспаев отличается от них? Это игрок нашей системы, у нас вылетело несколько игроков обороны. Вот и всё, что могу вам ответить.



Не назвал бы ужасом нашу игру в обороне. В чём ужас? В регулярке мы много не пропускали. Сегодня было две зеркальные игры в плане большинства – мы прошлый матч могли так же выиграть 5:1, 5:0 или 6:1. В прошлом матче у нас получилось, в этом – нет», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Тушите свет! Скабелка решил перебить «Авангард» даже без Рыспаева Омичи ответили градом заброшенных шайб и уверенной победой.