«Тампа» впервые в истории стала победителем регулярного чемпионата

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:1. Хозяева одержали пятую победу подряд.

«Тампа» набрала 116 очков и стала недосягаемой для других команд. Таким образом, «Лайтнинг» впервые в истории выиграли регулярный чемпионат. Также они станут обладателями Президентского кубка. Эта награда вручается команде, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «молнии» опережают ближайшего преследователя в лице «Бостон Брюинз» на 21 балл.

Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Клейтон Келлер. Через 111 секунд Стивен Стэмкос восстановил равновесие. Победу «молниям» принёс Виктор Хедман, отличившийся на старте третьего игрового отрезка. Энтони Чирелли и Янни Гурд поразили уже пустые ворота.