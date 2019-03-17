«Тампа» обновила клубные рекорды по победам и очкам в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

В нынешнем сезоне у «Лайтнинг» стало 55 побед и 114 очков в 72 матчах. Таким образом, «молнии» превзошли установленные в прошлом году клубные рекорды (54 победы и 113 очков).

За последние 22 года одержать 55 или более побед в сезоне удавалось только двум командам – «Детройт Ред Уингз»-2005/06 (58) и «Вашингтон Кэпиталз» в двух сезонах подряд (2015/16 – 56, 2016/17 – 55). Рекорд лиги по победам принадлежит «Детройту»-1995/96 (62), по очкам – «Монреаль Канадиенс»-1976/77 (132).