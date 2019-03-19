Стэмкос установил новый снайперский рекорд «Тампы»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:1. Хозяева одержали пятую победу подряд. Одну из шайб «молний» забросил Стивен Стэмкос.

Капитан «Тампы» установил снайперский рекорд клуба, забросив 384-ю шайбу. Для достижения этого результата ему понадобилось 737 матчей. Для сравнения Венсан Лекавалье забил 383 гола в 1037 встречах.

В текущем сезоне на счету Стэмкоса 82 очка – 36 голов и 46 результативных передач при показателе полезности «-1» и 33 минутах штрафа. Всего в карьере в активе Стивена 750 (384+366) баллов.

После прошедшей встречи «Тампа» набрала 116 очков и стала недосягаемой для других команд. Таким образом, «Лайтнинг» выиграли регулярный чемпионат. Также они станут обладателями Президентского кубка. Эта награда вручается команда, которая завершит сезон с наибольшим количеством очков.