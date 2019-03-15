Стивен Стэмкос повторил рекорд Венсана Лекавалье по голам за «Тампу»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победил «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой, которая стала для канадского форварда 35-й в сезоне и 383-й в карьере. Таким образом, он повторил клубный рекорд по голам за «Лайтнинг», ранее установленный Венсаном Лекавалье. В топ-5 по голам в истории «Тампы» также входят Мартен Сен-Луи (365), Никита Кучеров (182) и Брэд Ричардс (150).

Стивен Стэмкос повторил рекорд «Тампы» по сезонам с 30 шайбами

Видео гола также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«В детстве ты мечтаешь просто играть в НХЛ, а не стать лидером команды по голам. Надеюсь, я забью ещё больше, но сейчас для меня честь разделить рекорд с игроком такого уровня, как Лекавалье», – сказал Стэмкос.