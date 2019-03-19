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Петтерссон побил клубный рекорд Буре по очкам среди новичков

Петтерссон побил клубный рекорд Буре по очкам среди новичков
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2. Результативной передачей отметился новичок гостей Элиас Петтерссон.

Шведский хоккеист набрал 61-е очко в нынешнем сезоне (27 заброшенных шайб и 34 голевые передачи). 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

Счёт в конце первого периода открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. На старте второго игрового отрезка Александер Эдлер восстановил равновесие. Впоследствии Маркус Гранлунд вывел гостей вперёд. На 57-й минуте отличился шведский защитник «Чикаго» Эрик Густафссон. Победу «Ванкуверу» спустя 16 секунд после начала овертайма принёс Бо Хорват.

Форвард «Ванкувера» Петтерссон повторил рекорд Буре по очкам среди новичков
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