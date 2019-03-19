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Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»

Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

В первом периоде гости отметились заброшенными шайбами в исполнении Кевина Хейза и Кайла Коннора. Хозяева ответили голом Шона Уокера (результативная передача на счету Ильи Ковальчука). Во втором отрезке Дастин Браун восстановил равновесие, но спустя несколько минут Тайлер Майерс вновь вывел «Джетс» вперёд. Отыграться у «Кингз» уже не получилось, они потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 3
1:2, 1:1, 0:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Хейз (Коннор) – 11:32 (5x5), 0:2 – Коннор (Труба, Уилер) – 12:37 (5x4), 1:2 – Уокер (Лайпсик, Ковальчук) – 14:53 (5x5), 2:2 – Браун (Даути, Копитар) – 30:21 (5x4), 2:3 – Майерс – 36:50 (5x5)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Жерара Галлана. Самым результативным игроком матча стал Райлли Смит, набравший 4 (1+3) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 7
2:3, 0:1, 1:3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Кутюр (Диллон, Нюквист) – 00:30 (5x5), 1:1 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 03:37 (5x5), 1:2 – Стоун (Смит, Карлссон) – 05:48 (5x4), 2:2 – Торнтон – 09:54 (4x4), 2:3 – Маршессо (Смит) – 12:24 (5x5), 2:4 – Штястны (Пасиоретти, Миллер) – 32:21 (5x4), 2:5 – Смит (Карлссон) – 40:43 (5x5), 3:5 – Кутюр (Бёрнс, Лабанк) – 50:55 (5x4), 3:6 – Маршессо (Шмидт, Энгелланд) – 57:39 (en), 3:7 – Икин (Теодор, Шмидт) – 58:22 (5x4)
Известна причина пропуска Ковальчуком матча с «Флоридой»
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