Хэйли вытащил Ривза со скамейки «Вегаса» после его силового приёма на Карлссоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Жерара Галлана. Самым результативным игроком матча стал Райлли Смит, набравший 4 (1+3) очка.

В первом периоде произошёл любопытный эпизод с участием Райана Ривза. Форвард «Вегаса» применил жёсткий силовой приём против нападающего «Шаркс» Мелькера Карлссона. Выполнив хит, Ривз отправился на скамейку команды, однако был вытащен оттуда форвардом «Сан-Хосе» Мишелем Хэйли. Канадец таким образом вступился за Карлссона. По итогам эпизода именно Хэйли был наказан малым штрафом. который стал для него вторым за период.

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