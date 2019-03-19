Тренер «Зноймо» во время матча позвонил руководителю лиги с жалобой на судей

Уникальный случай произошёл во время матча плей-офф австрийской хоккейной лиги между «Зноймо» и «Вена Кэпиталз» (2:5, 1-2). Главный тренер чешского клуба Мирослав Фричер позвонил руководителю лиги с жалобой на судей, которые пропустили нарушение со стороны игрока «Вены».

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«До игры у меня была беседа с руководителем лиги, и он сказал мне, что я могу звонить ему в любой момент, если меня что-то не устраивает. В тот момент меня это совсем не устраивало, потому я и решил позвонить», — сказал Фричер.

Лига первоначально включала в себя только австрийские команды, с недавнего времени включает команды из Словении (с сезона-2006/07), Венгрии (с сезона-2007/08), Чехии (с сезона-2010/11) и Италии (с сезона-2013/14). В настоящий момент Австрию представляют лишь восемь из 12 участников турнира.

Фрайсер в течение семи сезонов играл в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» (1981-1988), а также выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз».