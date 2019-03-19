Купер: «Тампа» выиграла регулярку, Кучеров побил рекорд — невероятный сезон

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. «Молнии» впервые в истории выиграли регулярный чемпионат.

«Трофеи сложно выигрывать, и когда ты это делаешь, надо гордиться этим. Знаю, что в НХЛ главный трофей получают в июне, но в регулярном чемпионате 82 матча, и многие команды не выигрывали Президентский кубок, так что мы должны этому радоваться. «Тампа» до этого никогда не выигрывала этот кубок, это потрясающее достижение и невероятный регулярный сезон.

Если вы спросите, предсказывает ли это будущий успех, я отвечу – нет. Это два совершенно разных сезона, но чтобы был шанс выиграть Кубок Стэнли, надо выйти в плей-офф. Мы это сделали и очень рады.

Это такой сезон – мы выиграли Президентский кубок, Куч побил рекорд по очкам. Это один из тех волшебных сезонов, когда бьются рекорды.

В нашей команде главное – коллективные успехи, но здорово, что ребята устанавливают личные достижения. Посмотрите на Стэмкоса, разве в детстве он мог подумать, что станет лучшим снайпером в истории клуба? Это невероятное достижение, и он всегда сможет так себя называть. Ну, до тех пор, пока не появится новый Стэмкос, но такие как он появляются очень редко", — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Лекавалье: Кучеров — невероятный игрок. Неудивительно, что он побил мой рекорд