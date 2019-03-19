Тренер «Ванкувера»: рекорд Петтерссона впечатляет, тем более он обогнал Буре

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) прокомментировал рекорд Элиаса Петтерссона. Шведский хоккеист набрал 61-е очко в нынешнем сезоне. 20-летний форвард побил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

«Безусловно, это впечатляющее достижение. Особенно, если мы будем говорить о тех, кого он превзошёл сегодняшним вечером. Буре был особенным игроком. Я очень рад за Элиаса и знаю, что весь город также рад за него», — цитирует Грина Vancouver Sun.

Счёт в конце первого периода открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. На старте второго игрового отрезка Александер Эдлер восстановил равновесие. Впоследствии Маркус Гранлунд вывел гостей вперёд. На 57-й минуте отличился шведский защитник «Чикаго» Эрик Густафссон. Победу «Ванкуверу» спустя 16 секунд после начала овертайма принёс Бо Хорват.