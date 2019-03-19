Изменено время начала пятого матча серии «Барыс» — «Авангард»

Пятый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом» (1-2), который пройдёт 22 марта в Астане, перенесён на 17:00 по местному времени (14:00 мск), информирует официальный «твиттер» омского клуба.

Отмечается, что игра пройдёт по графику выходного дня в связи с государственными праздниками в Казахстане.

Вчера, 18 марта, «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные 20 минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.