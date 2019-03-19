Президент «Трактора» Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке, информируют «Ведомости». Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку функционера, который также является президентом хоккейного клуба «Трактор».



«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», – сообщил Дубровский.



Челябинский «Трактор» в прошедшем сезоне занял восьмое место Восточной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф «Трактор» вылетел в первом раунде от «Автомобилиста» (0-4).

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