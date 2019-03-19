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Пастрняк: получив травму не на площадке, я подвёл «Бостон»

Пастрняк: получив травму не на площадке, я подвёл «Бостон»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, что чувствует вину перед партнёрами за полученную травму. Форвард получил повреждение пальца руки на ужине со спонсорами команды, что привело к операции. Пастрняк пропустил 16 игр и только готовится вернуться в строй.

«Я немного подвел команду. Сейчас ответственный период. Я получил травму не на площадке и несу полную ответственность за случившееся. Мне очень неприятно от этого. Мог бы я избежать травмы? Я бы очень этого хотел, но так бывает. Мне очень не нравится, когда я кого-то подвожу. Первые пару недель были очень непростыми», — приводит слова Пастрняка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Пастрняк, получивший травму на ужине со спонсорами, близок к возвращению на лёд
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