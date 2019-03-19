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Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч

Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Патрис Кормье получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист в матче с «Авангардом» (0:5) ударил клюшкой форварда соперников Анселя Галимова и заработал «5+20». Галимов получил травму.

«На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Патриса Кормье по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.

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Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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