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«Локомотив» — СКА: гости провели в атаке меньше времени, но чаще бросали в створ

«Локомотив» — СКА: гости провели в атаке меньше времени, но чаще бросали в створ
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.

Статистика матча «Локомотив» — СКА:

броски: 44 — 43
броски в створ: 22 — 26
вбрасывания: 22 — 30
блокированные броски: 8 — 9
силовые приемы: 25 — 28
время в атаке: 10,20 — 08,58
штраф: 8 — 12.

Счёт был открыт на 12-й минуте — точным броском отметился защитник команды гостей Роман Рукавишников. Второй период прошёл без голов, а на 53-й минуте СКА упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе Давида Рундблада. Форвард СКА Максим Карпов отметился голом на 55-й минуте, в концовке «железнодорожники» размочили счёт усилиями Михаила Беляева.

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
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