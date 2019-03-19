Квартальнов: Козун будет играть в Санкт-Петербурге, Контиола — нет

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с СКА — 1:3 (1-3 в серии).



«Были моменты, большинство, но, к сожалению, не получилось. «5 на 3» надо забивать. С такой командой, как СКА, надо повести в счёте, а сегодня не получилось.



Денисенко не был наказан… Не хватило ли сегодня Аверина и Алексеева? Нам много кого не хватило. Аверин не играл, потому что не смог. Накладала не было из-за травмы. Ждать ли Козуна и Контиолу в Санкт-Петербурге? Козун будет играть, Контиола — нет.



Почему не идёт игра у Локтионова и попадёт ли он под ротацию? Проигрывает вся команда, кого-то выделять нельзя. Андрей проделывает большую работу в меньшинстве. Пока не может забивать, надо продолжать работать, и всё придёт.



За счёт чего хотели обыграть СКА? За счёт работы, желания, выполнения намеченного плана. Надо было забивать свои моменты, выйти вперёд. Со СКА тяжело играть, когда проигрываешь», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин

Бесполезно! Все хотят остановить СКА, а тот становится только сильнее Петербург – в шаге от финала Запада.