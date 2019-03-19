И. Никитин: Слепышев — на рентгене, на Капризова завтра посмотрим

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1, 3-1 в серии) и рассказал о состоянии травмированных хоккеистов Кирилла Капризова и Антона Слепышева.



«Хорошо провели третий период, выложились. Поблагодарили ребят за третий период. Они смогли переломить себя, прежде всего добавить в движении. В конце матча нам повезло. Готовимся к следующей игре.



Мы играли в 11 нападающих. Слепышев уехал на рентген, не знаю пока, что с ним. На Капризова завтра посмотрим, как будет себя чувствовать. Надеемся, что сыграет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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