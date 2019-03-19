Окулов – о голе: как один раз сказали на МЧМ: «Просто фартануло»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1, 3-1 в серии).



«Сами вяло начали, многое позволили сопернику, отдали всю инициативу. Мне кажется, два периода плохо сыграли, хорошо, что сумели переломить игру. Не думаю, что это из-за того, что мы слишком рано верим в себя. Мы живем сегодняшним днём. Надеюсь, искореним эту проблему.



Очень не хватает Капризова, все понимают, какой это игрок. Но все парни — красавцы, выходят и бьются. Без него, как видите, выиграли. Но Кирилл — очень важный игрок.



Было ли желание отомстить за Капризова? Не отомстить, а победить важно было. Мои голы? Как один раз сказали на МЧМ: «Просто фартануло». Так и оставлю», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.