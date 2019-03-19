Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Окулов – о голе: как один раз сказали на МЧМ: «Просто фартануло»

Окулов – о голе: как один раз сказали на МЧМ: «Просто фартануло»
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1, 3-1 в серии).

«Сами вяло начали, многое позволили сопернику, отдали всю инициативу. Мне кажется, два периода плохо сыграли, хорошо, что сумели переломить игру. Не думаю, что это из-за того, что мы слишком рано верим в себя. Мы живем сегодняшним днём. Надеюсь, искореним эту проблему.

Очень не хватает Капризова, все понимают, какой это игрок. Но все парни — красавцы, выходят и бьются. Без него, как видите, выиграли. Но Кирилл — очень важный игрок.

Было ли желание отомстить за Капризова? Не отомстить, а победить важно было. Мои голы? Как один раз сказали на МЧМ: «Просто фартануло». Так и оставлю», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал
Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент