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Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Андре Бураковски, Бретт Коннолли, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 20 бросков из 21. Единственную шайбу в составе «Дэвилз» забросил Кенни Агостино.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 26 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». У Дмитрия Орлова «+2». Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков не набрал.

Видео гола Кузнецова доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 4
1:1, 0:3, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бураковски (Дауд, Коннолли) – 02:52 (5x5), 1:1 – Агостино – 19:59 (5x5), 1:2 – Коннолли (Юус, Хагелин) – 25:57 (5x5), 1:3 – Кузнецов (Врана) – 32:16 (5x5), 1:4 – Уилсон (Овечкин, Бекстрём) – 33:28 (5x5)
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