Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Андре Бураковски, Бретт Коннолли, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 20 бросков из 21. Единственную шайбу в составе «Дэвилз» забросил Кенни Агостино.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 26 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». У Дмитрия Орлова «+2». Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков не набрал.

Видео гола Кузнецова доступно на официальном сайте НХЛ.