Коннолли стал вторым игроком «Вашингтона», отказавшимся от встречи с Трампом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной лиги, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

«Я не пойду в Белый дом, поддерживаю своего друга, с которым согласен», — приводит позицию Коннолли журналист Изабелль Хуршудян.

Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 72 матчах за столичный клуб и набрал 82 (48+34) очка.

Все хоккеисты «Вашингтона», кроме Смита-Пелли, готовы посетить Белый дом