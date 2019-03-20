«Каролина» впервые за 8 лет одержала 40 побед в сезоне и идёт в зоне плей-офф

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Победный буллит в составе «Харрикейнз» исполнил защитник Даги Хэмилтон, который в этой встрече отметился результативной передачей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Победа стала для «Харрикейнс» 40-й в сезоне. Это произошло в шестой раз в истории клуба и впервые с сезона-2010/11. Клубный рекорд (52 победы) был установлен «Каролиной» в сезоне-2005/06, завершившемся победой в Кубке Стэнли.

Подопечные Рода Бриндамора с 87 очками в 72 матчах занимают первое из двух мест wild card от Восточной конференции и претендуют на первое попадание в плей-офф с 2009 года.