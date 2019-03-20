Овечкин — о визите в Белый дом: я взволнован. Это классно

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал предстоящий визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу. В нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 72 матчах за столичный клуб и набрал 82 (48+34) очка.

«Мы узнали об этом только сегодня, так что я даже не знаю, что сказать. Я взволнован. Визит в Белый дом — это классно», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли отказался от встречи с президентом США. Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

Коннолли стал вторым игроком «Вашингтона», отказавшимся от встречи с Трампом