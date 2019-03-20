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Михайлов: лично я в финал ЦСКА — СКА пока не верю

Михайлов: лично я в финал ЦСКА — СКА пока не верю
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о серии с московским «Динамо» (3-1) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Это была явно не лучшая игра ЦСКА, что связываю с высоким давлением, матч, по сути, становился для «Динамо» ключевым. Второй период по броскам «армейский» клуб уступил 3:12, не припомню таких счетов в нашем исполнении. В то же время в заключительной трети ЦСКА набрал ход, выиграл её – 2:0 и одержал очень важную победу.

ЦСКА очень вовремя добавил в движении, пошли позиционные атаки. Это и физика, и психология. Всё нормально, за исключением травм. Насколько я понял, к Капризову в лазарете добавился другой значимый форвард – Слепышев. Лично я в финал ЦСКА — СКА пока не верю. Это плей-офф, здесь чуть расслабился — и серия переворачивается. Как, скажем, сегодня в первой половине игры «Динамо» — ЦСКА», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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