Фил Кессел установил рекорд «Питтсбурга» по количеству игр подряд без пропусков

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Для нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела этот матч стал 766-м подряд. 31-летний американец не пропускает игр с сезона-2009/10. Он установил рекорд «Питтсбурга» по количеству игр подряд без пропусков. Игра с «Каролиной» стала для него 320-й подряд в составе клуба. Он превзошёл достижение Крэйга Адамса (319 матчей). Таким образом, Кессел не пропустил ни одного матча за «Пингвинз» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс» в 2015 году.

Рекордсменом НХЛ является Дуг Джарвис (964, 1975—1987), второе место занимает Гарри Ангер (914, 1968—1979), топ-3 замыкает Стив Лармер (884, 1982—1993). В минувшем сезоне из-за дисквалификации прервалась «железная серия» Эндрю Кольяно, которая насчитывала 830 матчей. Пятёрку лучших замыкает серия американского защитника «Флориды Пантерз» Кейта Яндла (788 игр, серия продолжается).