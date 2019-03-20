Бойд: нужно быть энергичнее, в прошлом матче «Барыс» бегал вокруг

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом», который состоится сегодня, 20 марта, в Балашихе. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Мы знали, что у них хорошее большинство, обсуждали это. Мы не сделали то, что хотели, омичи оставили нас позади и имели множество моментов в большинстве. Когда удаляешься так много, не соблюдаешь дисциплину, сложно выигрывать матчи. У нас, может быть, одно полноценное большинство было. Соперники много играли в большинстве, и сложно, когда столько приходится обороняться.

Мы знаем, что это хорошая команда с хорошими исполнителями. И в прошлом матче мы совершенно отошли от плана на игру, бегали вокруг и слишком много удалялись. Нам нужно следить за своей игрой, не удаляться так много, сделать шаг вперёд, контролировать наши эмоции и быть готовыми к четвёртой игре.

Что делать? Улучшить меньшинство и быть готовыми к напору соперника. Держать шайбу, работать у ворот. У нас была реальная возможность в большинстве. Думаю, игра в неравных составах ключевой момент, необходимо быть энергичнее в следующем матче", — цитирует Бойда «Шайба.kz».