Мартемьянов: у Доуса и Мамкина инфекция, вчера весь день под капельницей были

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов проанализировал игру команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).



«К сожалению, начало матча мы проспали, соперник начал более агрессивно, чем в прошлом матче. «Автомобилист» был к этому не готов. Потом героически пытались выровнять игру всеми способами. Ребята работали сегодня всё-таки до конца, позитивный момент в том, что забили гол и выиграли хотя бы один период, будем надеяться, что это перейдёт на следующий матч, но это пока только надежда.



Почему не было Доуса, Мамкина и Кучерявенко? Мы приехали сюда не совсем здоровыми, у Доуса и Мамкина инфекция, вчера весь день под капельницей находились, у Кучерявенко травма, мы довольно теми, кто сегодня дебютировал.



Почему заменили Коваржа? Плей-офф идёт до четырёх побед, решили поберечь Коваржа. Перебросали более чем в два раза «Салават»? Самый лучший показатель игры в плей-офф — 28 пойманных бросков, у нас всего их шесть или восемь, это показатель стремления команды выиграть. А то, что перебросали соперников, тут блестящая игра Юхи Метсолы», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Доус пропускает матч с «Салаватом Юлаевым» из-за вирусной инфекции