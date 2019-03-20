Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доус пропускает матч с «Салаватом Юлаевым» из-за вирусной инфекции

Доус пропускает матч с «Салаватом Юлаевым» из-за вирусной инфекции
Хоккей / КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус не попал в заявку команды на четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1-2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Доус пропускает матч из-за ротавирусной инфекции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уральского клуба.

Команды выйдут на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.

Мартемьянов: Доус и Трямкин — железные ребята, никогда не скажут про травмы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент