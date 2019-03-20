Доус пропускает матч с «Салаватом Юлаевым» из-за вирусной инфекции

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус не попал в заявку команды на четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1-2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Доус пропускает матч из-за ротавирусной инфекции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уральского клуба.

Команды выйдут на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;

Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;

Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.