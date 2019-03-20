Доус пропускает матч с «Салаватом Юлаевым» из-за вирусной инфекции

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус не попал в заявку команды на четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1-2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Доус пропускает матч из-за ротавирусной инфекции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уральского клуба.
Команды выйдут на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Гареев — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Чесалин — Грачёв — Казионов;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Обидин, Рассейкин.