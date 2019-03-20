Вратарь сборной Латвии Мерзликин подписал однолетний контракт с «Коламбусом»

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», информирует обозреватель The Athletic Аарон Портцлайн.



В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру.



24-летний Мерзликин был задрафтован «мундирами» в 2014 году под общим 76-м номером в третьем раунде. За сборную Латвии на чемпионате мира — 2018 сыграл 6 матчей, в которых отражал 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,5. Помимо этого, защищал цвета сборной Латвии на чемпионате мира в 2016 и 2017 годах.

Голкипер «Лугано» Мерзликин поразил свои ворота в матче чемпионата Швейцарии